ＩＥＡ（国際エネルギー機関） ２０２５年世界の石油供給予測を上方修正、ＯＰＥＣ＋の増産決定を受け ＯＰＥＣ＋増産を受け２０２５年世界石油供給量は日量２７０万バレル増加（従来予測２５０万バレル） ２０２５年世界石油需要増加予測は日量７４万バレル（従来予測６８万バレル） ２０２６年平均需要増加予測は日量７０万バレルで据え置き