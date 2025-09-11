タクシー料金を支払わずにその場から逃走したとして県警は南国市の20代の男を詐欺の疑いで逮捕しました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、南国市稲生の自称飲食店従業員･茺田裕生容疑者（26）です。警察によりますと茺田容疑者は8月11日南国市の自宅近くからタクシーに乗り、高知市内に向かう途中でコンビニエンスストアに立ち寄るよう指示しました。コンビニで車を降りた茺田容疑者はタクシーの