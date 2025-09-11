内画を制作する張広忠さん。（淄博＝新華社配信）【新華社済南9月11日】中国山東省淄博（しはく）市に3代にわたって中国特有の伝統工芸「内画」の技術を守り革新を続ける親子がいる。淄博市博山区にある内画張芸術館で81歳の張広忠（ちょう・こうちゅう）さんが絵筆を振るっている。張鵬さんの内画作品「八駿図」。（淄博＝新華社配信）絵を描くことが好きだった広忠さんは1964年、試験に合格し