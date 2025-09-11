アジア女子チャンピオンズリーグ（ＡＷＣＬ）の抽選会が１１日、マレーシアのクアラルンプールにあるＡＦＣハウスで行われた。日本からは昨季ＷＥリーグ優勝の日テレ東京Ｖが初参加し、１次リーグ（Ｌ）は水原ＦＣ（韓国）、ネゴヒャン女子蹴球団（北朝鮮）、ＩＳＰＥ（ミャンマー）と同じＣ組に入った。１次リーグは４チームずつ３組に分かれ、Ｃ組は１１月にミャンマーで行われる。各グループ上位２チームと各グループ３