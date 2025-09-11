お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（39）が11日、自身のインスタグラムを更新。港区の屋上でバーベキューするオフショットを公開した。「東京に出てきて20年」と書き出した向井。バーベキューする写真を投稿し、「港区の屋上でやるBBQでこんな笑顔出来るようになったよ」と報告した。「しかも写真撮ってくれたのはLiLiCoさんだよ」とタレント・女優で映画コメンテーターのLiLiCoが撮影してくれた写真だといい、「もう立派な