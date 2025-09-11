自民党の小林鷹之元経済安保担当相が、来月投開票の総裁選挙に立候補する意向を正式に表明しました。小林元経済安保担当相「中間層や若者世代、現役世代がもっともっと元気になるような、将来に対して夢と希望を感じられるような、そんな日本を作っていきたい。この度私小林鷹之はその先頭に立って、自由民主党の総裁選に臨む、その覚悟を固めました」小林氏は立候補の表明にあたって、バブル崩壊後の30年を「重苦しい時代」だった