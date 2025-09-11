参加したイベントでポーズをとるウサイン・ボルトさん＝11日、東京都内陸上男子短距離の元スター選手、ウサイン・ボルトさん（39）＝ジャマイカ＝が11日、東京都内でスポーツブランド「プーマ」のイベントに参加し、13日開幕の世界選手権東京大会へ「日本と言えば400メートルリレー。いつもドラマがあって強い。楽しみにしている」と笑顔で期待を口にした。2009年大会で樹立した100メートルの9秒58、200メートルの19秒19の世界