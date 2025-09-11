毎週木曜日12時から放送の『ますだおかだ増田のラジオハンター』。芸人のますだおかだの増田とABCアナウンサー武田和歌子が、お昼のお茶の間に笑いと情報を届ける当番組。 今回のハンターは大河ドラマ『べらぼう』にも出演し、今回の松竹座公演『大阪は踊る！』の主演を務める浜中文一さん。 ©️ABCラジオ 増田：この10月から文ちゃんが松竹座で主演舞台やるんですけど。最近ニュースで、大