年末年始の全国大会出場をかけた高校サッカー選手権の秋田県大会が来月4日に開幕します。11日、出場20チームの組み合わせが決まりました。「角館高校、17番です。」「選手宣誓は角館高校です」年末年始に首都圏で行われる全国高校サッカー選手権。秋田県代表の座をかけた県大会の組み合わせ抽選が行われ、3つの合同チームを含む、全20チームのトーナメントが決定しました。それでは組み合わせ