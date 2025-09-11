バドミントンの国際大会香港オープンで、八郎潟町出身の志田千陽選手と五十嵐有紗選手のペアが女子ダブルスの2回戦に臨みました。インドネシアのペアにストレートで勝ってベスト8進出です。インドネシアのアプリヤニ・ラハユ選手は、4年前の東京オリンピックで金メダルを獲得したダブルスのスペシャリストです。志田選手と五十嵐選手のペアは食らいつく相手を退け、ストレート勝ちで準々決勝に駒を進めました。