10月1日より中京テレビ・日本テレビ系水曜プラチナイト枠で放送がスタートする、前田公輝と水沢林太郎のW主演ドラマ『おいしい離婚届けます』のメインビジュアルとティザー映像が公開された。 参考：村重杏奈、入山法子、竹財輝之助、前田公輝×水沢林太郎『おいしい離婚届けます』出演決定 本作は、法では結ばれない2人が問いかけるヒューマンリーガルドラマ。公私共にパートナーの弁