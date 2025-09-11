今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の結果に左右されることになりそうだ。予想レンジは１ドル＝１４７円３０銭～１４８円５０銭。 市場では米ＣＰＩについて、前月比の上昇率が０．３％（７月は０．２％）、前年同月比では２．９％（同２．７％）で、エネルギーと食品を除くコアの前月比の上昇率は０．３％（同０．３％）、前年同月比では３．１％（同３．１