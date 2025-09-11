日銀が１１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４７円７７～７８銭と前営業日比２７銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７２円７９～８３銭と同１９銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６９３～９４ドルと同０．０００８ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS