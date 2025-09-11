点差以上の完敗だった──。9月9日（日本時間10日）、米オハイオ州でおこなわれたサッカーの国際親善試合で、世界ランク15位のアメリカと世界ランク17位の日本との一戦は、ホームのアメリカが2−0で勝利した。2026年北中米W杯を念頭に置き、開催地に乗り込んでの一戦。メキシコ戦から中2日ということもあり、森保一監督が選択したのはメキシコ戦から先発11人を全員替えるターンオーバー制だった。この選択が「間違いだった