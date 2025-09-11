【その他の画像・動画等を元記事で観る】 芳根京子が主演を務め、高橋海人（King & Prince/「高」は、はしごだかが正式表記）が出演する映画『君の顔では泣けない』より、新場面写真が解禁された。 ■入れ替わった15年を過ごす陸（芳根京子）とまなみ（高橋海人） 2021年に発売されて大きな注目を集めた人気同名小説を映画化。高校1年生の夏。プールに落ちたことがきっかけで体が入れ替わってしまった芳根京子演じる