日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月11日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＨＳＢＣ証券の5613枚だった。 ◯2025年9月限（特別清算日：9月12日） 取引高(立会内) HSBC証券5613(5213) ソシエテジェネラル証券5210(5210) ABNクリアリン証券 4249(3849) ゴール