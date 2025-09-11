日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月11日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＪＰモルガン証券の5774枚だった。 ◯2025年9月限（特別清算日：9月12日） 取引高(立会内) JPモルガン証券5774(5608) ソシエテジェネラル証券5561(4326) ABNクリアリン証券 4172(4090) ゴ&#1254