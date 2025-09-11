山口市秋穂にある「国民宿舎 あいお荘」で露天風呂から基準値を超えるレジオネラ属菌が検出されました。安全が確保されまでの間、日帰り入浴と宿泊の利用を休止するとしています。山口市によりますと「国民宿舎 あいお荘」は先月29日に検査機関に水質検査を依頼。今月9日、男性用の露天風呂から基準値の39倍、女性用の露天風呂から基準値の32倍のレジオネラ属菌が検出されたとの連絡がありました。施設は9日午後3時から内湯も含め