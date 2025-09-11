パソコン（PC）およびスマートフォン（スマホ）などの周辺機器を手がけるバッファロー（名古屋市）は、スティック型SSD（ソリッド・ステート・ドライブ）「SSD-SDHU3」「SSD-SDU3」2シリーズを2025年9月中旬から順次発売する。USB-C＆A端子を装備いずれも、USB 3.2 Gen2に対応し、USB Type-C（USB-C）と同Type-A（USB-A）の両端子を装備。スマホ内の写真や動画を簡単にバックアップできる無料アプリケーション「写真バックアップ」