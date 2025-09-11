34年ぶりに東京開催となる『世界陸上』（9月13日〜21日／東京・国立競技場）が間もなく開幕。1997年から2022年まで13大会連続でTBSテレビの世界陸上メインキャスターを務め、東京2025世界陸上では大会スペシャルアンバサダーを務める俳優の織田裕二（57）、TBS世界陸上アンバサダーを務める俳優の今田美桜（28）が、このほどインタビューに応じた。約200ヶ国・地域から2000人以上の選手が東京に集い、各競技で世界一を目指す『世