福岡ソフトバンクホークスは、スペースシャワーエンタテインメントプロデューシングおよびセレクトショップ「BEAMS」を展開するビームスと共同でプロデュースする来年1月24日、25日にみずほPayPayドーム福岡で開催の音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）の第1弾LIVE ACTとして5組の出演が決定し、発表した。【動画】Creepy Nuts、「Mirage」×『よふかしのうた』コラボミュージックビデオ出演