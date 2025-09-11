お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建（52）が11日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。妻で女優の佐々木希（37）との夫婦仲に言及する場面があった。渡部は周囲からよく監視をされているように感じるという話題から、「ナイツ」土屋伸之は「なんか自分の中でストレス発散する瞬間みたいなのは。今の楽しみみたいなのは」と質問した。渡部は「うちはやっぱり夫婦で。会話を今ね