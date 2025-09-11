握手する石破首相（右）とポルトガルのモンテネグロ首相＝11日午前、首相官邸石破茂首相は11日、ポルトガルのモンテネグロ首相と官邸で会談した。ウクライナ侵攻を続けるロシアによる核の威嚇について「国際社会の平和と安全に対する脅威」だと非難する共同声明を発表した。海洋進出を強める中国を念頭に、力や威圧による一方的な現状変更の試みに強く反対すると明記した。会談では、両国の関係を「戦略的パートナーシップ」へ