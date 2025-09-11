ボートレース児島のG3オールレディース「第37回瀬戸の女王決定戦」は11日、4日目の開催を終了。12日の5日目10〜12Rで行われる準優勝戦メンバーが出そろった。4日目5R、3コースから豪快なツケマイを決めた安井瑞紀（32＝岡山）が、2着条件の準優勝戦進出勝負駆けを“一発”回答でクリアした。「良かったです。展示では回り過ぎで不安だったけど、頑張っていくしかないと思って握っていきました」ここぞの場面で腹をくくった