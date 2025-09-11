立憲民主党の野田代表は、参院選での伸び悩みを受け、安住元財務大臣を幹事長に起用するなどの新執行部人事を発表しました。「政権を取りに行く執行部」だとしています。立憲民主党・野田代表「政権を取りに行くための執行部だと位置づけていきたいと思います」幹事長に起用された安住氏は、民主党政権の野田内閣で財務大臣を務めたほか、国会対策委員長を長く務め、与野党に幅広い人脈を持つ党の重鎮です。一方、政調会長には、当