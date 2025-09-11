男子テニスの国別対抗戦デビス杯の記者会見後、撮影に応じる西岡良仁（右から3人目）ら日本代表＝11日、東京都港区男子テニスの国別対抗戦デビス杯で日本がドイツと対戦する予選2回戦（12、13日・東京有明コロシアム）の組み合わせ抽選が11日、東京都内で行われ、12日のシングルスで世界ランキング153位の西岡良仁（ミキハウス）は同98位のヤンレナルト・シュトルフとの対戦が決まり「日本テニスの歴史でも大きな一戦。持ってい