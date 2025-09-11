１１日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比２７銭円安・ドル高の１ドル＝１４７円７７〜７８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１９銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７２円７９〜８３銭で大方の取引を終えた。