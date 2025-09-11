ケーキとコーヒーのペアリングって、ちょっと特別なレストランでしか体験できないと思っていませんか？ 天王寺・四天王寺の東大門前にある「AUN COFFEE」は、その“非日常”を日常にしてしまったカフェ。ショーケースに並ぶ本格パティスリー仕込みのケーキと、1杯ずつ丁寧に淹れるスペシャルティコーヒー。互いを引き立て合う組み合わせは、驚くほど自然で、そして贅沢。3