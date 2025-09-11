サイエンス系のYouTubeチャンネル「中島聡のLife is Beautiful」の公開回で、ソフトウェアエンジニア／起業家の中島聡氏が、半導体大手NVIDIA（エヌビディア）について、自身が「錬金術的ディール」と表現する投資手法の仕組みとリスクを解説した。中島氏は、NVIDIAがLambdaやCoreWeaveなどのGPU（グラフィックス プロセッシング ユニット）データセンター事業者に対し、「株を買う代わりにGPUを貸し出す」モデルを展開していると