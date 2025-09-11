マスカット・オブ・アレキサンドリアの食育授業妹尾小学校岡山・南区妹尾 岡山市の小学生が11日、岡山特産の「マスカット・オブ・アレキサンドリア」について勉強しました。 （生産者）「僕も57年作っているけど、なかなか思ったブドウができない」 岡山市の妹尾小学校の3年生が聞いているのは、「マスカット・オブ・アレキサンドリア」を50年以上作っている生産者の話です。市場関係者らでつくる「岡山市場ベジ