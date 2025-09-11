１３日に開幕する東京世界陸上の男子マラソン（１５日）に出場する日本代表の吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝は１１日、練習拠点としている相模原市の青学大相模原キャンパス競技場で、本番前としては最後となるポイント練習を行った。３０００メートルをレースペースより、かなり速いタイムで走り、次の８０００メートルをレースペースより、やや落としたタイムで走破。さらに、そのまま、４００メートルをペ