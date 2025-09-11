YouTube動画「支払者や受取人の組み合わせで1,000万円以上変わる!?生命保険金で税金が跳ね上がる理由を解説します。」で、脱・税理士の菅原氏が、生命保険金や医療保険給付金を受け取った際の税金の仕組みについて「登場人物の関係」と「受取方法」という二つの軸で整理している。 まず医療保険の給付金については、病気や怪我に関する入院給付金や手術給付金は非課税とされる。ただし医療費控除の計算では受け取った金額を差し