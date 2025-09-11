◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽スーパーラウンド日本ーアメリカ（１１日・沖縄セルラースタジアム那覇）アメリカとのスーパーラウンド初戦のスタメンが発表された。日本代表は、横浜の阿部葉太外野手（３年）が「４番・中堅手」で出場。３試合ぶりのスタメンとなった。先発は今夏甲子園の胴上げ投手となった、沖縄尚学の末吉良丞投手（２年）となっている。日本のオーダーは