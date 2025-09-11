◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１１日・東京ドーム）巨人・大勢投手がベンチ入りメンバーから外れた。９、１０日の広島戦（東京ドーム）に登板しており、連投中だった右腕。今季はここまでチーム最多かつ自己最多タイの５７試合に登板し、リーグ最多４１ホールドを記録している。１０日は同点の８回にマウンドに上がり、１回無失点で８勝目。４９ホールドポイントは１６年のマシソンに並ぶ球団最多タイとなっていた。