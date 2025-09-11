猛烈な雨が降った都内では、川の氾濫発生や土砂災害の危険が高まっているとして、緊急安全確保や避難指示が出ています。東京都内では、大田区の田園調布4丁目と5丁目、呑川、丸子川流域、品川区では立会川で氾濫が発生したため、南大井一丁目、東大井二丁目に緊急安全確保が出されています。警戒レベル5に相当する情報です。命を守る行動をとってください。また土砂災害警戒情報が発表されているため、港区は高輪、白金、白金台、