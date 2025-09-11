海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「億越えの資産を築く人は共通点！将来、豪遊したいならここに全てを投資しろ！」と題した動画で、自身の経験と視聴者からの質問をもとに、「なぜ家計簿をつけても資産家になれないのか」を徹底解説した。 動画の冒頭、宮脇氏は「お金はどこに向かうべきかっていう、その重要な部分は何も見えてこないです。これが家計簿の致命的な欠点だと思います」ときっぱり指摘