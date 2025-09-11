小林鷹之元経済安全保障担当相は１１日、来月４日投開票の自民党総裁選への出馬を表明した。総裁選の出馬を表明したのは、１０日に会見を開いた茂木敏充前幹事長に続いて２人目となる。小林氏は国会内で報道陣の取材に応じ「自民党総裁選に臨む覚悟を固めた」と明言した。２０人の推薦人については「さまざまな活動のなかで、２０人のハードルは超えられるという実感を持っている」と自信。「これからの日本を担っていく若い世