「メダルにあと一歩及ばず」などではない。「立つべき表彰台を逃してしまった」が、一番ふさわしいだろう。タイで行なわれた女子バレーボール世界選手権で世界を魅了した日本は、2000年（東京大会での銅メダル）以来となるメダルを獲得するにふさわしいチームだった。いかにも日本のバレーボールらしい卓越したテクニック、長くラリーをつなぐ力、驚異的なディフェンス......。そこにエースの石川真佑とオポジットの和田由紀子の