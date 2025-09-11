日本初の廃線高架上に誕生した列車型エンタメレストラン『FUTURE TRAIN KYOTO DINER ＆ CAFE』（FUTURE TRAIN）が、京都・梅小路に9月20日グランドオープンする。【写真】未来行きの列車の機関室…きらびやかな「FUTURE BIRD」の車内先行公開されていた2・3号車の飲食エリアに加え、今回のグランドオープンでは、廃車となった特急サンダーバード（681系）をアップサイクルした没入型体験エリアの1号車「FUTURE BIRD」と、線路