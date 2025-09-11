「阪神−ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）女性アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の鎮西寿々歌がファーストピッチセレモニーに登場。藤川球児監督ばりの予告火の玉ストレートを披露し、スタンドを沸かせた。マウンドに立った鎮西はグラブを腰に当て、ボールを持った右手を打者に向かって突きだした。まるで２００６年のオールスターで現役時代の藤川監督がカブレラに対して繰り出したポーズをほうふつとさせた