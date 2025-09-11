「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１１日、みどりスポーツパーク）ミラノ・コルティナ五輪を巡る代表争いの最終選考会が開幕した。一騎打ちの３戦先勝方式で争われている男子では、コンサドーレが２５年日本選手権王者のＳＣ軽井沢クラブに３−９で２連敗。五輪最終予選の代表入りは崖っぷちとなった。初戦を６−７で競り負け、迎えた第２戦。第３エンドでミスショットが絡んで３点スチールを許す