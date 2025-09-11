トランプ米大統領の支持者のチャーリー・カーク氏が銃撃されて死亡した事件を受け、参政党の神谷代表は１１日、自身のＸ（旧ツイッター）に「深い悲しみと衝撃を禁じ得ない」と投稿した。同党は７日に、カーク氏を招いて東京都内で講演会を開いたばかりだった。神谷氏はＸにカーク氏と並んだ写真を載せ、「たとえ命が奪われても、志とメッセージが奪われることは決してない。共に誓った歩みを必ず前へ進めていく」とつづった。