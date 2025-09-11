大阪・関西万博会場の視察に訪れ、ファッションイベントで公式キャラクター「ミャクミャク」と共に登場した石破首相＝4月、大阪市此花区石破茂首相は、17日にも大阪・関西万博で開催されるスタートアップ（新興企業）支援イベントに出席する調整に入った。イベントは日本の科学技術力を活用し世界規模の社会課題の解決を模索するとの内容で、海外からの投資を呼びかける。日本や米国などのパビリオン見学も計画する。複数の政府