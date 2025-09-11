インドネシア国籍の男性3人をクリーニング工場で違法に働かせたとして、警視庁は11日までに入管難民法違反（不法就労助長）の疑いで、山梨県笛吹市の人材派遣会社「スクラムヒューマンパワー」の代表取締役日原達仁容疑者（54）＝同市＝ら計4人を逮捕した。日原容疑者以外に逮捕されたのはスクラム社社員の51歳と47歳の男2人と、工場を運営する笛吹市の「小林リネンサービス」の役員小林幹生容疑者（47）＝同県甲斐市。同法違