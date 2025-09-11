「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１１日、みどりスポーツパーク）代表決定戦が北海道稚内市で開幕した中、みどりスポーツパーク内にある会場の建物横ではエゾシカが２頭、座りこんでいた。五輪出場権をかけた激闘の横でほっこりとした北海道らしい光景。稚内ではエゾシカが道路を歩いているシーンも珍しくなく、衝突事故防止パンフレットも作成されている。稚内市のホームページでは「事故に遭わ