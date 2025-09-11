性風俗営業が禁止されている地域でメンズエステ店を営み、性的なサービスを提供したとされた経営者の男の裁判で、富山地方裁判所はきょう懲役1年、執行猶予3年、罰金100万円の判決を言い渡しました。判決を受けたのは富山市の会社役員、河野竜三被告（38）です。判決によりますと、河野被告は、富山大学准教授の滝谷弘被告（50）と、メンズエステ店の店長、宮崎稔之被告（39）と共謀し、今年1月から5月にかけて店舗型の性風