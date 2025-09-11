新型コロナウイルスの感染者は4週連続で200人を超え、高止まりが続いています。伝染性紅斑＝いわゆるリンゴ病の患者数も引き続き警報レベルとなっています。県のまとめによりますと、県が定点とする25の医療機関で今月7日までの1週間に確認された新型コロナウイルスの感染者は227人で、前の週からほぼ横ばいです。200人台となるのは4週連続で、高止まりが続いています。集団感染は高齢者施設と教育・保育施設で合わせて8件報告され