豊富な湧き水に恵まれたにかほ市の自然を知ってもらおうと、ジオパークの認定ガイドによる特別授業が行われました。参加した象潟小学校の児童は鳥海山の恵みを間近に感じ豊かな自然への理解を深めました。「がんばるぞ～」「おおー！」地域の自然に触れることでその魅力を感じてもらおうと、鳥海山・飛鳥ジオパーク推進協議会が開いた特別授業。11日は象潟小学校の4年生45人が地元の湧水地をめぐりました