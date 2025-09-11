全国各地の選りすぐりの秋の味覚を一堂に集めた催しが11日から金沢市内のデパートで始まり初日から多くの買い物客らで賑わいをみせています。金沢市の香林坊大和で始まった「秋の全国うまいもの大会」には北陸初出店の10店舗を含む39の店が軒を連ねています。北陸のデパートで初出店となる東京・吉祥寺「さとう」のメンチカツと金沢の人気ベーカリー「ひらみぱん」のコラボ商品やお取り寄せでは1年待ちのガトーショコラといった話