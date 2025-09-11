１１日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１１３．９４ポイント（０．４３％）安の２６０８６．３２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６７．９１ポイント（０．７３％）安の９２６０．２５ポイントと５日ぶりに反落した。売買代金は３２５２億５３０万香港ドル（約６兆１７２３億円）に拡大している（１０日は２８８２億８６０万香港ドル）。投資家の慎重スタン